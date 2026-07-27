Министерство финансов Липецкой области подтвердило статус образца бережливой организации регионального уровня

Министерство финансов Липецкой области успешно прошло партнёрскую проверку и подтвердило статус образца бережливой организации регионального уровня. Проверка качества образца проводилась на соответствие требованиям Госкорпорации «Росатом» в области бережливого управления.

Мероприятие открыл первый заместитель Губернатора Липецкой области Александр Рябченко. В своём приветственном слове он отметил значимость системной работы по повышению эффективности государственного управления.

Экспертной комиссии представили результаты развития бережливого управления в ведомстве, а также проекты по оптимизации процессов, реализованные министерством в 2025–2026 годах. По итогам оценки комиссия подтвердила соответствие министерства установленным требованиям и приняла решение о присвоении ему статуса образца бережливой организации регионального уровня.

Реализация программы «Эффективный регион» («Бережливый регион») ведётся в Липецкой области при поддержке Госкорпорации «Росатом». Бережливые технологии внедряются в самых разных сферах — от социальной защиты и медицины до транспорта и дорожного хозяйства. Так, например, срок назначения социальных выплат в регионе удалось сократить с 30 до 5 дней.

Полученный статус подтверждает эффективность проводимой Министерством финансов Липецкой области работы и станет стимулом для дальнейшего совершенствования процессов и повышения качества государственного управления.

«Внедрение бережливых технологий в деятельность органов власти напрямую влияет на качество жизни людей: чем быстрее и прозрачнее работают государственные механизмы, тем оперативнее граждане получают необходимые услуги. Уверен, что этот статус станет не точкой, а новой отправной точкой для дальнейшего совершенствования управленческих процессов в регионе», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.