Министр экономического развития России Максим Решетников поздравил коллектив ОЭЗ «Липецк» со вторым местом в IV Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России 2020 года.

Рейтинг был проведен по итогам независимой экспертной оценки уровня развития промышленно-производственных и портовых ОЭЗ, условий благоприятствования инвестиционной деятельности, обеспеченности инфраструктурой, эффективности коммуникативной политики управляющей компании. Министр также отметил, что результаты, достигнутые ОЭЗ промышленно-производственного типа «Липецк» подтверждают высокую инвестиционную привлекательность площадки и института ОЭЗ для запуска новых инвестиционных проектов. В этом году в рейтинге приняли участие 16 особых экономических зон из 12 регионов страны.

Сейчас в ОЭЗ «Липецк» зарегистрированы 64 резидента с объемом заявленных инвестиций 178 млрд рублей. Осуществляют деятельность 28 предприятий. Объем производства резидентов составил 139 млрд рублей с даты создания ОЭЗ, освоено 66 млрд рублей инвестиций. На предприятиях создано 4,7 тыс. новых рабочих мест.

В 2019 и 2020 годах введены в эксплуатацию новые заводы ООО «Систем Сенсор Технологии», ООО «Дока», ООО «Липецкая кофейная компания». Общий объем заявленных инвестиций по данным резидентам составил 5 млрд рублей, вложено 4,6 млрд рублей, создано 400 рабочих мест.

«Открывая инновационные предприятия на территории региона, продукция которых будет востребована на российском рынке, мы решаем сегодня главные для нас задачи, в числе которых социально-экономическое развитие области, повышение качества и уровня жизни людей, рост их благосостояния. Особая экономическая зона «Липецк» сегодня опережает многие другие подобные площадки страны, занимая лидирующие строчки в инвестиционных рейтингах», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.