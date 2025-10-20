Министр просвещения РФ Сергей Кравцов высоко оценил развитие системы образования Липецкой области

В ходе рабочей поездки в Липецкую область министр просвещения России Сергей Кравцов провел встречу с губернатором региона Игорем Артамоновым, в центре внимания которой оказались ключевые направления развития сферы образования.

Игорь Артамонов рассказал Сергею Кравцову о значительном росте финансирования образовательной отрасли в регионе. С 2020 года объем вложений увеличился на 82%. Благодаря этому за последние шесть лет в области было построено и капитально отремонтировано 16 школ и 21 детский сад. «Мы не останавливаемся на достигнутом. Уже в следующем году в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» планируем провести капитальный ремонт в 36 школах региона», – отметил Игорь Артамонов.

Особое внимание в ходе встречи было уделено развитию инфраструктуры для летнего детского отдыха. Липецкая область одной из первых в стране начала строительство быстровозводимых корпусов в детских лагерях. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 13 таких корпусов, еще 9 планируют построить в 2026-2028 годах. Продолжаются работы по восстановлению лагеря «Прометей», где в этом году ремонтируются несколько корпусов, столовая, медицинский блок и создается современный фиджитал-центр.

Министра заинтересовал сервис «Забота», которым пользуются почти 10 тысяч учителей, за каждым из которых закреплен персональный куратор. Сервис позволяет оперативно решать жизненные вопросы педагогов, информировать их о мерах государственной поддержки и возможностях повышения квалификации. Также Сергей Кравцов и Игорь Артамонов обсудили актуальные вопросы поддержки педагогов, профориентационной работы с школьниками и трансформации системы среднего профессионального образования в соответствии с запросами современной экономики.

«Благодарю вас и вашу команду за то внимание, которое уделяется в Липецкой области системе образования. Мы находимся в постоянном контакте по всем актуальным вопросам. В регионе реализуется много интересных проектов, которые возможно распространить в образовательных организациях страны», – отметил Сергей Кравцов.