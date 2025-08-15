Министр просвещения запустил прямую линию связи с педагогами в национальном мессенджере

Минпросвещения России запустило специальный чат-бот в национальном мессенджере, где российские педагоги смогут направить свои вопросы и предложения Министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

«Открытый диалог с педагогами – основа развития образования. Через чат-бот в MAX мы хотим услышать ваши вопросы, идеи и предложения. Лучшие решения рождаются в сотрудничестве, и ваше мнение станет частью будущего российского образования», – отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Чат-бот «Предложения Министру просвещения РФ» запущен в образовательном пространстве «Сферум» в MAX. Все вопросы, направленные через него, будут рассматриваться в обязательном порядке. Количество вопросов и предложений от одного педагога не ограничено.

Все поступившие инициативы будут аккумулированы, структурированы по тематикам. Их обсуждение запланировано в рамках специальной сессии с участием Министра просвещения на Форуме классных руководителей, который пройдет с 1 по 3 октября 2025 года в Москве.

Ссылка на чат-бот «Предложения Министру просвещения РФ»: https://max.ru/MinPros_bot