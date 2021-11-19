Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев вместе с главой региона Игорем Артамоновым посетили предприятия Лебедянского района – производственно-логистический комплекс компании «Агроном-Сад» и завод «Лебедяньмолоко».

Один из крупнейших в стране производственно-логистических центров «Агроном-Сад» включает фруктохранилище на 25 тыс. тонн общей площадью 32 тыс. кв. метров. «Недавно мы открывали этот высокотехнологичный комплекс. Приятно, что компания не только внедряет передовые технологии, но и представляет социально ответственный бизнес, благоустраивает территорию посёлка, построила музыкальную школу. Мы сотрудничаем в этом направлении и у нас много планов по развитию сельской территории», – сказал Игорь Артамонов.

Министру продемонстрировали технологии хранения, сортировки и упаковки яблок и центральную часть комплекса – линию GREEFA. Она способна сортировать яблоки по весу, окраске и калибру с производительностью 250 тонн в сутки. Генеральный директор компании «Агроном-Сад» Алексей Волочай отметил, что в рамках стратегии развития планируется увеличить производство товарного яблока до 75 тыс. тонн уже к 2026 году, вывод на рынок эксклюзивных сортов и развитие органического садоводства. Это позволит обеспечить потребителя качественными яблоками в любое время года.

На предприятии «Лебедяньмолоко» министр сельского хозяйства и руководитель области побывали в цехах производства творога, кисломолочной продукции, сметаны и розлива молока в ПЭТ-бутылки. За последние пять лет предприятие инвестировало в модернизацию производства 4,5 млрд рублей. На заводе работают 456 человек. «Лебедяньмолоко» ежегодно перерабатывает более 190 тыс. тонн молока и производит 75 видов продукции, которая реализуется в 12 регионах. Молоко закупают у 41 поставщика, в том числе у местных производителей.

Перед тем, как попасть на прилавки, его проверяют на качество и безопасность. Для этого комбинат «Лебедяньмолоко» построил лабораторию по европейскому стандарту. На социальные программы предприятие направило более 46 млн рублей. В 2021 году компания «Лебедяньмолоко» вошла в топ-20 крупнейших переработчиков молока России и была признана самой быстрорастущей в цельномолочной отрасли страны.