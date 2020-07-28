Министр вручил награду юному липчанину

Юный житель Липецкой области Даниил Шаров стал одним из победителей Всероссийского конкурса детского рисунка «Разноцветные капли – 2020». «Воспитание экологической культуры с самого раннего возраста является необходимой частью комплекса мер по сохранению окружающей среды», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Награды талантливым детям и молодежи вручил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, рассказывает ТРК «Липецкое время». «Хочу поблагодарить вас за помощь и поддержку, которую вы оказываете мне как министру и нашей команде по популяризации самых красивых рек, озер и морей России, которые ежедневно должны быть окружены нашей заботой. Вы замечательные союзники!» – поздравил ребят Дмитрий Кобылкин.

Всероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные капли» проводится ФГБУ «Центр развития ВХК» при поддержке Минприроды России с 2014 года. Участники –дети и молодежь 3-18 лет. Всего за время проведения конкурса было прислано более 50 000 работ. В этом году поступило свыше 8 тысяч рисунков из 66 российских регионов, а также Казахстана, Белоруссии, Украины, Турции, Китая и Италии.