Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил работу Липецкой области по модернизации сельской медицины

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в минувшую пятницу посетили фельдшерско-акушерский пункт в селе Студёные Хутора Липецкого округа. Медучреждение располагается в современном здании, построенном в прошлом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение». До этого местные жители получали медпомощь в очень старом здании, возраст которого больше 150 лет. Когда-то в нем располагалась церковь, школа, а с 1997 по 2024 год – медпункт.

Новый ФАП отвечает всем нормативам и требованиям, оснащен современным оборудованием, компьютерной техникой. Все помещения адаптированы для маломобильных граждан. Есть скоростной интернет, с помощью которого ежедневно ведутся телемедицинские консультации с окружной больницей. Также есть возможность для электронного документооборота в режиме онлайн. Всего с 2019 года по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в Липецкой области построено 48 ФАПов и 5 офисов общей врачебной практики для оказания помощи сельскому населению.

«В Липецкой области хорошие решения для сельской медицины. Это унифицированные фельдшерско-акушерские пункты с благоустроенной территорией, с хорошим подключением к интернету, который дает возможность телемедицинского консультирования, передачи данных по пациентам, назначения лечения. Это именно те современные технологии, которые упрощают работу с документацией и ускоряют предоставление помощи», – отметил Михаил Мурашко.

Работает в селе Студёные Хутора фельдшер Елена Федорова. Раньше она трудилась в областном перинатальном центре, но решила сменить место работы по программе «Земский фельдшер». Получила разовую выплату. Плюс ее устроил режим работы. Для многодетной мамы, которой является Елена Александровна, жесткий график удобнее, чем плавающие смены. В селе Елена Федорова работает уже 3,5 года. Жители ее знают, доверяют ей свое здоровье и сами добросовестно проходят профилактику. Показатели по диспансеризации в селе выше ста процентов за счет того, что обращаются не только граждане по прописке, но и дачники.

«Для решения кадрового вопроса в здравоохранении региона используются разные подходы. Эффективными оказались программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Губернаторские полтора миллиона» и прочие разовые стимулирующие выплаты. Также активно сотрудничаем с медвузами, проводим целевой набор. В целом начинаем готовить специалистов уже со школы. Для этого у нас есть медицинские классы. Со средним персоналом проблем практически нет, поскольку его готовит сам регион. Чтобы и по врачам работа была такой же успешной, планируем открытие медвуза», – пояснил Игорь Артамонов.