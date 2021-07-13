Ещё четыре библиотеки в Липецкой области станут модельными. Проекты одобрены Министерством культуры России. Будут модернизированы учреждения в селе Чернава Измалковского района, во Льве-Толстом, а также центральная городская и детская библиотеки Чаплыгина.

На средства из федерального бюджета библиотеки будут оснащены современным оборудованием, пополнятся книжные фонды. В Чернаве планируют реализовать проект, посвящённый поэту-земляку Павлу Шубину. Там готовится к открытию фотостудия, библиотечно-туристическое бюро, креативный центр, интерактивная площадка, интеллектуальный клуб для детей, сообщает региональное управление культуры и туризма.

В библиотеке Льва-Толстого хотят организовать функциональное пространство для всех жителей района вне зависимости от их возраста или профессии. Библиотеку дополнят зонами отдыха, социальной адаптации и реабилитации, творческой мастерской. Здесь создадут доступ ко всем современным информационным ресурсам и инновационным программам по обслуживанию читателей.

Модельные библиотеки создаются в рамках реализации национального проекта «Культура». «Современная библиотека – это культурный центр, объединяющий людей, развивающий и открывающий перспективы для реализации интересных творческих идей. Мы хотим, чтобы люди не уезжали из села, и будем создавать в районах все условия для комфортной жизни», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.