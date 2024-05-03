Более 41 млн рублей направлено из федерального бюджета на проведение противоаварийных и консервационных работ на объектах культурного наследия религиозного назначения Липецкой области в 2024 году. Один объект федерального значения – Успенская церковь 1621 года, входящая в состав Троицкого Лебедянского мужского монастыря. Три объекта регионального значения: церковь Троицы с колокольней в селе Новотроицкое Долгоруковского района, церковь Рождества Христова в селе Верхняя Колыбелька Хлевенского района и колокольня Троицкого монастыря в Ельце. Победитель торгов на проведение работ по консервации – Федеральное унитарное государственное предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (Москва). Срок выполнения работ по контракту – 11 марта 2025 года.

В 2023 году за счет средств федерального бюджета по подпрограмме «Консервация объектов культурного наследия» государственной программы «Развитие культуры» в Липецкой области было законсервировано шесть памятников архитектуры, в 2022 году – 12. С методическими рекомендациями по оформлению заявок и другими направлениями государственной программы «Развитие культуры» можно ознакомиться на сайте Министерства культуры РФ.

«Комплекс противоаварийных и консервационных работ позволит предотвратить разрушение объектов культурного наследия. В дальнейшем эти здания можно будет восстановить и вернуть к первозданному виду. Это наша история, наше наследие, сохранить которое наш долг», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.