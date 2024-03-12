Министерство науки и высшего образования поможет отремонтировать общежитие ЛГТУ и спортивный комплекс ЕГУ. Об этом сообщил руководитель Минобрнауки Валерий Фальков в ходе своей рабочей поездки в Липецкую область.

Совместно с губернатором региона Игорем Артамоновым министр посетил оба вуза. Провёл совещания с учёными советами высших учебных заведений. В частности, в Елецком госуниверситете обсуждались перспективы его развития. Как отметил Валерий Фальков, необходимо пересматривать образовательные программы и ориентировать их на потребности региона в кадрах, в том числе вводить новые специальности. Он рекомендовал ЕГУ развивать медицинское направление, которое здесь открыли в 2021 году при поддержке правительства Липецкой области.

Министр добавил, что вуз получит поддержку – Минобрнауки выделит средства на ремонт университетского спортивного комплекса, который после обновления будет доступен для занятий и жителям города.

«Главная задача, которую нужно решить, создать условия, чтобы выпускники школ имели возможность получить качественное образование в родном регионе, чтобы оставались здесь жить и работать. Для этого надо последовательно заниматься укреплением материально-технической базы, поэтому мы приняли решение помочь Липецкому техническом университету с обновлением общежития, а в Елецком университете отремонтировать физкультурно-оздоровительный комплекс. Но одних только ремонтов недостаточно, нужно запускать новые проекты, пересматривать образовательные программы, укреплять отношения с работодателями. Всё это мы будем делать совместно», – прокомментировал Валерий Фальков.

Губернатор региона Игорь Артамонов рассказал об опыте региона по изменению работы техникумов и колледжей, которые теперь ориентируются на запросы предприятий и готовят востребованные кадры. Также глава региона предложил руководству ЕГУ активнее сотрудничать с современными заводами.

«Необходимо тесно взаимодействовать с предприятиями реального сектора экономики. Мы ведём такую работу с колледжами. Поделимся с коллегами из высших заведений опытом», – сказал губернатор.

В заключение встречи министр и губернатор поздравили студентов и коллектив вуза с юбилеем. В этом году ЕГУ имени И.А. Бунина исполняется 150 лет.