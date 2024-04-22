Ледовую арену построят в Добром при поддержке Министерства сельского хозяйства России. Первый заместитель руководителя Минсельхоза РФ Оксана Лут и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заложили камень в основание будущего спортобъекта.

Строительство начнётся в ближайшее время и завершится до конца года. Жителям райцентра будут доступны занятия хоккеем и фигурным катанием.

«Мы благодарны Минсельхозу и первому заместителю министра Оксане Лут за поддержку нашего региона. Липецкая область получает очень большое внимание, которое сопровождается крупными вложениями в развитие наших сёл. При поддержке министерства мы отремонтировали 13 дорог в районах, благоустроили 207 территорий, построили 73 дома. Плюс реконструированные ДК, новые детсады и школы, водопроводы и освещение, соцвыплаты на жильё», – отметил губернатор.

Игорь Артамонов добавил, что в этом году по КРСТ направляется 2,5 млрд рублей на реализацию более 70 проектов в Липецкой области. В их числе строительство двух школ, ремонт бассейна в Задонске, улучшение жилищных условий, обновление сельских дорог, новые зоны отдыха и спортплощадки.