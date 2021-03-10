Липецкая область вошла в число регионов, которые отметил Минстрой России. Оценивалась работа по реализации федеральных проектов и госпрограммы «Стимул». В 12 регионах ввели в эксплуатацию 22 объекта особой социальной значимости. Строительство велось с привлечением средств федерального бюджета.

Больше всего объектов с начала года сдали по программе «Стимул», входящей в нацпроект «Жильё и городская среда».

Так, в Липецкой области введены в эксплуатацию инженерные сети. В октябре 2020 года по программе «Стимул» Липецкая область получила дополнительное финансирование. Средства были направлены на строительство второй очереди сетей водоснабжения в микрорайоне «Северо-Восточный» города Грязи. Работы уже завершены. Теперь качественным водоснабжением будут обеспечены жители 26 улиц микрорайона, а это 1036 домов.

В рамках госпрограммы завершено строительство сетей водоснабжения в селе Юсово Чаплыгинского района.

В Лебедяни по «Стимулу» построили канализацию, которую планируют ввести в эксплуатацию в апреле 2021 года.

В Липецкой области по программе «Стимул» также построена новая школа, в микрорайоне Европейский. Стоимость работ – 643,4 млн рублей, из них 611 млн – средства федерального бюджета. Образовательное учреждение рассчитано на 800 мест.

«Обновление и строительство инженерных сетей имеет большое значение для развития муниципалитетов. В Липецкой области востребовано и активно развивается индивидуальное жилищное строительство, и качественная инфраструктура играет здесь огромную роль. Стараемся создать все условия, чтобы люди не уезжали из районов, а жизнь на селе была комфортной», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.