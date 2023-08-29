Минстрой России отметил благодарностями ряд специалистов Липецкой области за высокие производственные достижения и плодотворный труд по результатам деятельности в сферах строительства и ЖКХ. Также Правительством Донецкой Народной Республики отмечена работа региона по восстановлению и развитию отрасли строительства ДНР.

Благодарственные письма за подписями министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина, а также председателя Правительства ДНР Евгения Солнцева отличившимся сотрудникам региональных ведомств вручил заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин. Всего наградами были отмечены 11 человек.

«Несмотря на то, что День строителя прошёл, награды продолжают приходить. Сегодня благодарности получили сотрудники наших ведомств, которые выполняют задачи в рамках инфраструктурного проекта и на регулярной основе осуществляют работу на новых территориях», – отметил Роман Петрухин.

Отметим, что стройкомплекс Липецкой области сыграл большую роль в развитии строительной отрасли ДНР и восстановлении многих объектов на Донбассе. Так, только в Мариуполе за регионом были закреплены 30 объектов жилого фонда и соцкультбыта. Специалисты ФКР Липецкой области провели их обследование, определили объём работ и технические решения. 18 объектов, в том числе 16 домов, школа и технический лицей, уже переданы городу, ещё три дома готовятся к передаче. Активно работают липецкие строители и в Володарском районе. В прошлом году здесь восстановили 29 котельных, четыре объекта водоснабжения и четыре школы. В этом – продолжают ремонтировать социальную инфраструктуру и инженерные сети.

«Липецкая область стала одним из первых регионов, пришедших на помощь Донбассу в работе по восстановлению инфраструктуры, строительству и благоустройству. Липецкие строители уже проделали большую работу и продолжат делать всё необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения и выполнить все задачи в установленные сроки», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.