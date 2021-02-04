В 2018 году Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов при поддержке Минстроя России была запущена акция «Портрет памяти» по увековечиванию памяти выдающихся людей и их подвигов на фасадах домов, обновляемых в рамках капитального ремонта. В 2020 году важнейшими её темами стали 75-летие Великой Победы и героизация подвига врачей в период борьбы с коронавирусом.

Липецкая область активно поддержала акцию. В прошлом году по инициативе Фонда капитального ремонта региона многоэтажки областного центра украсили два граффити в честь годовщины Великой Победы.

«Реализация акции положительно отражается на укреплении позитивного отношения граждан к системе капитального ремонта и формированию комфортной городской среды. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации выражает Вам искреннюю признательность за деятельность, направленную на формирование комфортной городской среды в субъекте и поддержку акции «Портрет памяти», – отмечается в благодарственном письме в адрес главы региона Игоря Артамонова за подписью заместителя министра Максима Егорова.

В прошлом году липецкие многоэтажки украсили два рисунка. Авторы эскизов – это победители ежегодно проводимого Фондом капитального ремонта Липецкой области конкурса детского рисунка. На одной из первых городских высоток на улице Яна Берзина липчане увидели трогательное изображение длиной в 70 метров к 9 мая: девочка возлагает цветы к Вечному огню, а чуть выше – орден Отечественной войны и Георгиевская лента. Автор эскиза — Миша Колобовников.

«Портрет памяти», выполненный во время проведения капитального ремонта фасадов на проспекте Победы, стал 12-метровый мурал на доме № 72, где изобразили советского летчика и участника спасения экипажа парохода «Челюскин» Михаила Водопьянова. Автором арт-проекта стала победитель конкурса детского рисунка Софья Сметанина. Над изображениями, украсившими город, работала команда известного художника Тимура Молотова, которая продолжает создавать серию арт-проектов в Липецке.

В 2021 году ФКР Липецкой области планирует продолжить нанесение граффити на фасады многоэтажек Липецкой области. Авторами сюжетов станут также юные художники – участники конкурса детского рисунка, прошедшего в конце прошлого года.