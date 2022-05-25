«Безопасность в интернете – один из самых важных вопросов, с которыми сегодня сталкиваются как взрослые, так и дети. Согласно недавним исследованиям, уже у 93% учеников в начальной школе есть смартфон, обойтись без него не могут 80% детей. Многие старшеклассники проводят значительное количество времени в соцсетях, не всегда уделяя должное внимание защите персональных данных. Проект «Цифровой ликбез» научит школьников и их родителей основам цифровой грамотности и поможет им повысить безопасность нахождения в сети. В современных условиях, когда широко распространены разные формы телефонного и интернет-мошенничества, эти знания особенно актуальны как для взрослых, так и для детей», – отметила директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

«Мы активно развиваем образовательное направление, в том числе проводим профориентационные акции для школьников как самостоятельно, так и вместе с партнерами. Мы рады поддержать «День цифры», это инициатива высокотехнологичных компаний, которые с 2018 года знакомят школьников с различными направлениями цифровой экономики в рамках всероссийской образовательной акции «Урок цифры». На сегодняшний момент в России 19394 детских дневных и стационарных лагеря, однако количество смен по тематике информационных технологий незначительное – всего около 290 профильных смен», – комментирует директор по связям с университетами VK Сергей Марданов.

«Более 3,5 млн детей по всей стране летом отдыхает в детских лагерях. Благодаря проекту «День цифры» у ребят появится возможность во время отдыха познакомиться в игровой форме с популярными ИТ-специальностями и перспективными цифровыми технологиями. Тематические квесты, конкурсы, интерактивы в один из дней летней смены позволят детям не только отдохнуть, но и с пользой провести летние каникулы. Контент для образовательного праздника, включающий сценарий «Дня цифры», тематические квесты, конкурсы и интерактивы, доступен бесплатно для детских лагерей, чтобы все желающие могли провести у себя такое мероприятие», – комментирует генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.