Больше свободного времени будет у детей в период летних каникул, а значит они чаще будут пользоваться интернетом, смотреть фильмы, общаться в мессенджерах с друзьями. «По данным недавних опросов 82% детей получают заявки в друзья в социальных сетях от незнакомых людей, 30% детей сталкиваются с кибербулингом, 14% детей и 38% взрослых сталкивались с онлайнмошенничеством. Многие используют одинаковые пароли для всех своих аккаунтов и подключаются к первому определившемуся wi-fi. Задача проекта «Цифровой ликбез» – научить детей самим определять вредоносный контент, осознанно публиковать информацию о себе, ограничивать доступ к личным публикациям и соблюдать цифровую культуру», – отметила директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

«Впереди самое долгожданная пора для детей и взрослых – летние каникулы! Сейчас, когда итоговые контрольные работы позади, самое время немного отдохнуть и вместе с нашими морскими героями Черепахой, Морским коньком или неугомонным Крабом вспомнить о безопасном поведении в интернете, чтобы чувствовать себя как рыба в воде. Мы очень надеемся, что наши обучающие мультфильмы понравятся и ребятам, и взрослым. Ведь в легкой игровой форме они поднимают важные вопросы: учат безопасному поведению в социальных сетях, помогают не столкнуться с интернет-мошенничеством, показывают, как проводить время в интернете эффективно и с пользой», – комментирует врио директора «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Материалы проекта представлены на этом информационном ресурсе.