Сразу в двух рейтингах Минцифры России Липецкая область вошла в число лидеров. Об этом сообщил замминистра цифрового развития Олег Качанов на декабрьском подведении итогов.

Липецкая область вошла в топ регионов, использующих ГИС ТОР КНД. Эта система автоматизирует работу контролирующих органов и позволяет обжаловать их действия в режиме онлайн. Также область среди регионов, наиболее успешно внедряющих функционал административного делопроизводства. С его помощью контрольные мероприятия можно проводить в бездокументарной форме с использованием планшета, а также по видеоконференцсвязи.

Таких результатов добилось региональное управление экономического развития совместно с управлением цифрового развития Липецкой области. «Цифровизация контрольной деятельности позволит повысить прозрачность действий контролеров при проведении проверок бизнеса и не допустить необоснованных предписаний и штрафов», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.