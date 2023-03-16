О том, как сложился 2022-й год для важного сегмента экономики муниципалитета, рассказала заместитель главы Добринского района, председатель комитета экономики Галина ДЕМИДОВА.

— Социально-экономическая обстановка в районе вопреки всем прогнозам оказалась достаточно стабильной. Предприятия района получили прибыль более 6 миллиардов рублей. Около 80 процентов предприятий сработали с прибылью.

Наш район вошел в четверку муниципалитетов области, в которых не снизилось количество субъектов малого бизнеса по сравнению с 2021 годом. Предпринимательскую деятельность на добринской земле ведут 817 субъектов малого и среднего бизнеса. На их поддержку в 2022 году из бюджетов всех уровней выделено 44 миллиона рублей. Я не включаю сюда сумму поддержки для крупного бизнеса.

Почти на четверть превышены показатели прошлого года по торговому обороту организаций всех видов деятельности. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг силами крупных и средних организаций всех отраслей экономики составил в денежном выражении 22 миллиарда рублей. Промышленные предприятия увеличили отгрузку товаров на 63 процента.

Аграрии района намолотили 316 тысяч тонн зерна, сработав с годовым приростом более чем 50 процентов. Сахарной свеклы собрано 952 тысячи тонн. Есть успехи и в животноводстве: произведено 17,9 тысячи тонн молока, на 15 процентов выросло производство мяса, его получено более 38 тысяч тонн.

Сеть объектов потребительского рынка ежегодно увеличивается и позволяет обеспечить население всеми видами продовольственных и промышленных товаров, бытовыми услугами. В минувшем году введено в эксплуатацию и открыто 16 новых объектов потребительского рынка, дополнительно создано 28 рабочих мест.

В экономику муниципалитета за год поступило 2 миллиарда 660 миллионов рублей бюджетных и частных инвестиций. Вложения в агропромышленный комплекс составили 1,3 миллиарда рублей. Денежные средства направлены на приобретение высокотехнологичной сельскохозяйственной техники и оборудования, поголовья КРС, строительство ангаров для хранения готовой сельскохозяйственной продукции, реконструкцию животноводческих помещений.

Среди значимых инвестиционных проектов, реализуемых в районе, отмечу несколько. ООО «Завод растительных масел и комбикормов «Добринский» на месте бывшего завода СОМ строит два цеха. В одном в ближайшее время начнут производить полнорационные гранулированные комбикорма для сельскохозяйственных животных и птицы. В другом — перерабатывать масличные культуры, получая растительное масло и жмых. На предприятии планируется создание не менее 70 рабочих мест с высокой оплатой труда.

ООО «Липецкие зори» ведет в Добринке реконструкцию производственных помещений бывшей заготконторы. Здесь появится мясоперерабатывающий комплекс по выпуску колбасных изделий и мясных деликатесов. В результате реализации проекта инвестор планирует создать свыше 60 рабочих мест.

ООО «ДобрЭко» (п. Добринка) занимается расширением существующего производства (шоковая заморозка готовой продукции, хачапури и двух видов пиццы). И здесь мы видим новые рабочие места и социально ответственный бизнес.

Также в планах инвестпроекты по строительству и установке теплиц (зелень, цветы), открытие в районном центре двух крупных торговых точек (известного дискаунтера и сетевого магазина), ряд других интересных проектов, над которыми мы активно работаем.

Наша основная задача – не только сохранить, но и расширять существующий бизнес на добринской земле. В этом направлении нам предстоит двигаться в ближайшие годы. От этого во многом зависит благосостояние родного района.

Ну, а что касается специальной военной операции, бизнес района и здесь показал себя ответственно, проявляя разумную социальную и гражданскую позицию.

Администрация района регулярно отправляет в зону СВО грузовики с гуманитарной помощью, приобретенной на средства бизнеса, неравнодушных граждан, тем самым помогая нашим бойцам и мирному населению Донбасса.