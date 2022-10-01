Митинг «Мы вместе», посвящённый вступлению в состав России ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей прошёл в Липецке. Он был организован при поддержке штаба общественной поддержки «Своих не бросаем».

Своими эмоциями и мнениями с липчанами поделились волонтёры, политические и общественные деятели.

«В состав страны возвращаются исконно российские территории. И что важно, таково желание самих жителей. Они самостоятельно сделали выбор, гражданами какой страны хотят быть. Мы видели счастливые лица людей, которые голосовали за то, чтобы наконец-то вернуться домой. Не боясь вражеских обстрелов, они шли на избирательные участки, чтобы высказать свою гражданскую позицию, – сказал руководитель штаба «Своих не бросаем» Дмитрий Батищев.

Кроме того, он рассказал участникам митинга о том, как наш регион помогает мобилизованным липчанам и жителям Донбасса.