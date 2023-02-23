Руководители Липецкой области и областного центра сегодня приняли участие в митинге в честь Дня защитника Отечества. По традиции 23 февраля на площади Героев в Липецке состоялась торжественная церемония возложения цветов к обелиску Славы.

«Липецкая земля знает немало героев, проявивших мужество при несении службы. Их подвиги – пример патриотизма, бесконечной любви к Родине и верности своему долгу. Мы чтим память героев-земляков и на их примере воспитываем молодое поколение», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.

У монумента возле Вечного огня собрались представители власти, силовых структур и общественных организаций, военнослужащие и жители города. На площади Героев сегодня было много школьников. Возложить цветы пришли ученики кадетских классов, юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов.

В этом году традиционный митинг был наполнен особым смыслом. Ведь именно от сегодняшних защитников Отечества, их мужества и самоотверженности зависят мир и благополучие всех россиян. С живыми цветами в руках участники митинга почтили минутой молчания память воинов, которые защищали Родину. Вспомнили ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных конфликтов и героев СВО.

«Сегодня особенно важно чтить подвиги, героические битвы и победы наших предков, – сказал на митинге первый вице-губернатор Липецкой области Александр Рябченко. – Каждый момент, когда мы вспоминаем их, этот патриотический настрой передается солдатам и офицерам, которые защищают нашу страну в рамках проведения специальной военной операции. Наши мысли, чувства поддерживают ребят. Мы рядом с ними. Мы вместе и обязательно победим».