Митинг в память о трагедии в Беслане прошел в Липецке

Митинг и минута молчания в память о Беслане прошли в Верхнем парке Липецка сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом. Цветы к памятнику детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, возложили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, спикер облсовета Владимир Сериков, главный федеральный инспектор по региону Ирина Проваленкова, руководители силовых структур, студенты, школьники, горожане.

Это место уже много лет собирает людей, которые помнят о тех кошмарных трех днях, потрясших всю страну и весь мир своей бесчеловечностью. Торжественная линейка в школе небольшого города в Северной Осетии в 2004 году обернулась трагедией. В результате теракта погибли 334 человека. Из них 186 — дети. Их стали называть ангелами Беслана — юных невинных жертв жестокости и зверства.

«Этот митинг каждый год служит напоминанием, как важны единство и нетерпимость к любым проявлениям насилия и экстремизма», – отметил губернатор Игорь Артамонов.