Митрополит Липецкий и Задонский Арсений поздравил липчан с Рождеством Христовым. Текст традиционного рождественского послания опубликован на сайте Липецкой митрополии. Ниже его полный текст.

«Небо и земля днесь пророчески да возвеселятся,

ангели и человецы духовно да торжествуют:

яко Бог во плоти явися, сущим во тьме

и сени седящым, рождейся от Девы»

(стихиры на литии)

Возлюбленные о Господе архипастыри,

всечестные отцы и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю Вас со светлым праздником Рождества Бога и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа!

Мы вновь вспоминаем и соприкасаемся с непостижимым величием тайны вочеловечения Божественной Любви. Воссиявшая над Вифлеемом звезда и ангелы, воспевшие дивную рождественскую песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение», указали роду человеческому на Того Бесконечного и Всемогущего Творца мира, Который становится человеком. «Велия благочестия тайна: Бог явися во плоти!» (1 Тим 3:16) – восклицает святой апостол Павел, прославляя чудо Боговоплощения.

Священное Писание говорит нам о том, что эта тайна открылась людям смиренным, простосердечным и добрым, которые глубокой ночью увидели открывшиеся небеса и услышали могучий хор небесных Ангелов.

Сойдя с неба, Божий Сын принес людям мир и любовь, которыми прославляется Бог. Исполнилось чаяние Ветхого Завета и положено основание Завету Новому. Пришел Примиритель (Быт 49:10).

Святые Отцы и богословы многие века обдумывают это событие, и каждый в силу своей просвещенности и духовности по-своему описывает этот момент Боговоплощения, но суждение их едино. Так преподобный Симеон Новый Богослов пишет:

«Мир есть Сам Сын Божий,

пришедший на землю и вочеловечившийся,

через Него пришло и благоволение – пребывание Бога в людях,

ибо Бог Отец благоволил через Сына Своего примириться с человеком,

ставшим было врагом Ему через грех,

и вновь исполнить его, лишившегося преступлением благодати,

божественной жизнью».

Боговоплощением каждому из нас дарована возможность стать причастником Божественной жизни. Нам, христианам, необходимо донести это радостное свидетельство до всех окружающих, нельзя умолчать о торжестве пришествия в мир Хотящего «вся обновить человеки» (стихира праздника).

Поспешим же, подобно вифлеемским пастухам, преклонить свои колени перед Христом, всецело предав себя промыслу Божию, а с восточными волхвами-мудрецами устремимся без промедления к свету звезды, воссиявшей в Палестине, и принесем приятные дары Рожденному:

вместо злата – сияние добродетели евангельской,

вместо ливана – благоухание молитвы и любви,

вместо смирны – слезы покаяния.

Земная жизнь скоротечна, – стирая время, она незаметно перетекает в вечность… Поэтому будем бдительны. Апостол говорит: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» (2 Кор 13:5).

Отцы, братья и сестры, трудное время мы сейчас переживаем: церковные расколы продолжают раскачивать корабль Православия, вновь проливается невинная кровь христиан, страдают люди. В мире, как и в государствах Древнерусской земли, продолжает распространятся вредоносное поветрие. Не минуло оно и нашей митрополии, унесло с собой часть жизней священнослужителей, монашествующих и мирян. Вечная им и благодарная память. Но, несмотря ни на что, мы с Вами остаемся верными чадами Церкви Христовой, хотя и охвачены тревогой за будущее. Нам близки слова Первосвятителя нашей Святой Церкви Святейшего Патриарха КИРИЛЛА, сказанные в предрождественские дни: «Особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания. Многие из наших братьев и сестер лишены ныне возможности посещать храмы. Вознесем о них прошения Милосердному Творцу, дабы Он обновил их душевные и телесные силы, даровал болящим скорейшее исцеление и ниспослал свою помощь врачам и всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье и жизни».

Чтобы светильник нашей веры светил ярко всем, давайте в нынешних скорбях и испытаниях покаянно стяжевать дух мирен и приносить в дар Богу свою благодарную любовь, о чем и говорил преподобный старец Саровский Серафим: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся».

Мир и благословение Божией да пребудут со всеми во дни и годы Вашей жизни.

Митрополит Липецкий и Задонский Арсений,

глава Липецкой митрополии

г. Липецк,

Рождество Христово,

2021 год