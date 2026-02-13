Младшеклассники лицея собрали гуманитарную помощь участникам СВО

Учащиеся, родители и классный руководитель 2а класса лицея №1 п. Добринка приняли участие в благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи участникам СВО, суть которой состоит в том, чтобы поддержать боевой дух солдат. Об этом сообщает паблик образовательного учреждения в ВК.

Родители детей передали влажные полотенца, перевязочные пакеты, бинты, согревающие элементы, кашу и шоколад.

А второклассники написали трогательные «письма солдатам», в которых они благодарят воинов и поздравляют с 23 февраля.

