Много вопросов важных и нужных

О проделанной в прош-лом году работе на подведомственных территориях отчитались начальники Демшинского, Верхнематрёнского, Среднематрёнского территориальных отделов.

ПРО ЛЕКАРСТВА, СПОРТЗАЛ И ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС

В Демшинском территориальном отделе функционируют начальная школа, детский сад, сельская библиотека, Дом культуры, частный магазин, в отдалённые населенные пункты приезжает автолавка.

Местные индивидуальные предприниматели Владимир Дёмин, Яков Кахиани, а также руководитель СПССК «Велес» Андрей Злобин в течение года оказывали спонсорскую помощь на благоустройство поселения: выделяли технику и ГСМ для окашивания территории населённых пунктов, очистки дорог от снега, уборки мусора и завоза песка на кладбище.

Все поставленные в 2025 году планы руководством местной власти были полностью выполнены. Проведено асфальтирование 500 метров дороги по улице Заречной в деревне Наливкино. Отремонтировано щебёночное покрытие улицы Луговой в деревне Панино-Липецкое и часть дороги в деревне Александровка 1-я, по улице Тихой. Сделали ямочный ремонт по улице Центральной в селе Демшинка.

Отремонтировано и заменено 20 уличных фонарей, пробурена скважина для обеспечения водой здания администрации теротдела и сельского ДК. Добринским водоканалом выполнен ремонт водонапорной башни. Отремонтировали пешеходный переход по улице Школьной в Демшинке. Это только небольшой перечень основных работ, проведённых Н.А. Глотовой на подведомственной территории за прошлый год.

В планах на текущий: провести ямочный ремонт дороги по улице Центральной в Демшинке, а также отсыпать щебнем проезд от этой улицы к улице Школьной, завести песок на кладбище и другие работы.

После отчёта начальника теротдела Наталии Глотововй и местного участкового жители задали руководству отдела, Добринского округа и представителям различных служб ряд наболевших вопросов, касавшихся лекарственного обеспечения, функционирования для взрослых жителей помещения школьного спортзала, а также расписания школьных автобусов. На все вопросы были даны конкретные ответы. А в завершении схода были показаны видеоролики о том, как в прошлом году велась работа по благоустройству населённых пунктов теортдела и опомощи местных жителей участникам СВО.

ПРО ГАЗ И ВАКЦИНАЦИЮ ЖИВОТНЫХ

Отчёт начальника Верхнематрёнского территориального отдела Наталии Жаворонковой также изобиловал цифрами и фактами по социально-экономическому развитию возглавляемой ею территории.

Сделано в 2025 году здесь было также немало. По благоустройству вывозился мусор с территории населённых пунктов, 3 кладбищ, проведена их обработка от клещей. Такой акарицидной обработке подверглись и сельский парк с детской игровой площадкой. Десять евроконтейнеров были установлены в сёлах Приозёрное, Плоская Вершина и деревне Ландышовке. В центральном парке были высажены розы, благоустроены аллеи. Заменили 42 уличных светильника.

Также в прошлом году отремонтировали кровлю сельского ДК, подлатали щебёночные дороги по улицам Полевой, Молодёжной. На улице Дорожной сделали разворотную площадку для мусоровоза. С помощью ямочного ремонта убрали наиболее опасные выбоины на улицах Верхней Матрёнки.

Благодаря руководству ООО «Добрыня» велась расчистка дорог в зимнее время во всех населённых пунктах теротдела. В планах Наталии Жаворонковой – капремонт асфальтовой дороги по улице Интернациональной и другие мероприятия по улучшению качества жизни односельчан.

Вопросы, заданные после обсуждения доклада, перекликались с озвученными на сходе граждан в Демшинке.

Это обеспечение населения лекарствами, выписанными по рецепту врача. Одна из пожилых женщин посетовала на отсутствие в селе аптеки, где можно было бы купить необходимые таблетки. Здесь свою помощь предложила односельчанам сама Наталия Васильевна, которая по работе часто бывает в Добринке и может купить необходимые лекарства или же взять их по рецепту.

А вот вопрос к газовой службе оказался весьма неожиданным. Сразу несколько человек сказали о том, что прошедшей морозной зимой в их домах было холодно, хотя в потреблении голубого топлива они себя не ограничивали. Руководитель газовой службы в Добринке Виталий Пчельников призвал жителей сразу же сообщать в его организацию при возникновении подобной ситуации, чтобы работники могли приехать, зафиксировать этот факт и устранить его.

Ветеринарный врач и местный житель Сергей Терновых призвал односельчан не покупать незарегистрированных и небиркованных животных у незнакомых людей, дабы не допустить распространения и вспышек опасных заболеваний, которые могут нанести солидный ущерб личному подсобному хозяйству. Самый действенный метод — это вакцинация поголовья, тем более что всё это делается работниками ветслужбы бесплатно. Нужно только позвонить на Добринскую станцию по борьбе с болезнями животных и сообщить о своём желании.

К ГУЩИНОЙ ВОПРОСОВ НЕТ

Солидный объём работ по благоустройству населённых пунктов и не менее амбициозные планы у начальника Среднематрёнского территориального отдела Нины Гущиной.

В прошлом году здесь наконец-то был выполнен капитальный ремонт региональной дороги ст. Хворостянка-Дурово-Средняя Матрёнка на 13-километровом участке, с обустройством 33 съездов, 6 посадочных площадок и установкой 3 автопавильонов. Эта дорога связывает жителей Среднематрёнского и Дуровского территориальных отделов.

На дороге, примыкающей к этой важной магистрали, провели ямочный ремонт. Аналогичные меры по борьбе с ямами провели и на улице Заречной. Подсыпали щебнем дорогу на улице Октябрьской в деревне Асташевке.

В рамках благоустройства территории населённых пунктов велось их окашивание от сорной растительности, менялись лампы и фонари уличного освещения, опиловка и обрезка деревьев и кустарников на местном кладбище и у Дома культуры. На погост завезли 40 тонн песка. Было приобретено 7 евроконтейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов. Неравнодушные среднематрёнцы высадили саженцы дуба, липы, рябины и кустарники ирги по улицам Центральной и Зелёной. В центральном парке Средней Матрёнки дополнительно появились 12 антивандальных лавочек, 3 вазона и столько же урн.

В планах Нины Александровны — отремонтировать дороги по улице Пролетарской в деревне Коновке, на улице Дружбы в деревне Александровке, обустроить 33 контейнерные площадки. В планы входит и увековечивание памяти участников СВО Владимира Карасёва и Андрея Коробкина с помощью установки мемориальных досок. Запланирована модернизация высоковольтной сети, находящейся в полях за селом, по которой электроэнергия поступает к среднематрёнцам. Необходимая документация уже изготовлена, остаётся только дождаться финансирования из региона.

В ходе обсуждения доклада к Нине Гущиной от односельчан не поступило ни одного вопроса. Присутствовавшие на сходе председатель комитета экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского округа Галина Демидова и возглавляющий Совет депутатов муниципалитета Сергей Григорьев отметили, что отсутствие от жителей вопросов к Нине Александровне говорит о её активности и неравнодушии к проблемам односельчан и малой родины.