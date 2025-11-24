Многодетная липчанка открыла мастерскую на средства соцконтракта

В микрорайоне Матырский Липецка работает «Павлушкина Мастерская» – творческое пространство для детей от 3 до 12 лет. Проект создан многодетной мамой Юлией Имамкулиевой в память о сыне Павле.

Реализовать идею помог социальный контракт. На полученные 350 тыс. рублей было закуплено все необходимое оборудование: мебель, оргтехника и расходные материалы для творчества. Сегодня дети под руководством Юлии и приглашенных педагогов занимаются мыловарением, валянием из шерсти, росписью пряников и созданием картин.

Занятия проходят два раза в неделю. Особое внимание уделяется не только творческому, но и духовно-нравственному развитию детей. Часть доходов от мастерской направляется на нужды подопечных фонда «Особенные дети» – детей с инвалидностью.

«Социальный контракт доказал свою эффективность как реальный инструмент помощи семьям, позволяющий не просто решить материальные трудности, но и воплотить в жизнь важные социальные инициативы. Мы и дальше будем развивать это направление, потому что видим, как такие проекты меняют к лучшему жизнь в наших городах и сёлах», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект стал примером успешной реализации национального проекта «Семья» в Липецкой области. С начала года в регионе заключено более 3400 социальных контрактов, из них 1991 – на открытие собственного дела. Больше 600 многодетных семей получили государственную поддержку по этой программе.