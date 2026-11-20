Специальный денежный приз от членов жюри получила мама шестерых детей из Добровского округа Липецкой области Елена Голева в федеральном финале программы «Мама-предприниматель». Она год назад открыла собственный ветеринарный кабинет, чтобы жители сельской местности могли получать качественную помощь для своих питомцев рядом с домом.

«В этой профессии я уже 22 года, поэтому опыт есть. Не хватало же навыков ведения бизнеса. Рискнула, подала заявку. Знания получила колоссальные. А те, кто мне помогал, стали не просто коллегами и кураторами, а моей опорой», — поделилась Елена Голева.

Федеральная программа «Мама-предприниматель» ориентирована на поддержку женского предпринимательства. Она проходит в два этапа. Региональный этап в 2026 году состоялся в 69 регионах: больше 2000 участниц освоили основы предпринимательства, доработали бизнес-идеи, получили консультации экспертов и действующих предпринимателей и защитили проекты. Победительницы региональных этапов и треков получили право участвовать в федеральном финале. В финал вышли 25 участниц, которых отобрало экспертное жюри. Завершающий этап включал обучение, тренинги, бизнес-визиты и менторские встречи.

«Программа «Мама-предприниматель» за годы работы стала действенным инструментом поддержки женского предпринимательства. С 2013 года в ней приняли участие 19 тысяч женщин, и 70% из них продолжают развивать свой бизнес. Для многих участниц бизнес стал не только источником дохода, но и капиталом, который можно передать детям», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

По итогам защиты проектов, 14 ноября, первое место заняла Екатерина Лапшина из Воронежской области. Второе – Маргарита Гидаятова из Кемерова. Третье – Татьяна Касимова из Краснодарского края. Елена Голева из Добровского округа награждена специальным денежным призом от членов жюри. Финалистки смогут стать участницами программы Сбера «Спроси предпринимателя». Она даёт возможность получить персональную экспертную консультацию. В роли менторов выступают действующие бизнесмены. Кроме того, все участницы финала получат маркетинговую поддержку от АНО «Национальные приоритеты». Также участниц продолжит поддерживать Минэкономразвития России через свои программы. Организатор конкурса – Минэкономразвития России, оператор – Национальное агентство «Мой бизнес».

«Развитие малого и среднего предпринимательства — один из ключевых приоритетов для экономики Липецкой области. Особенно важно поддерживать тех, кто запускает и развивает своё дело на селе: такие предприниматели создают рабочие места, делают сельские территории по-настоящему живыми», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.