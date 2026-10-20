Многодетная семья из Липецка стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года 2026»

Состоялась торжественная церемония чествования победителей Всероссийского конкурса «Семья года 2026». В числе лучших — многодетная семья Мокроусовых из Липецка: Евгений и Наталья, а также их дети Арина, Егор и Есения. Они признаны победителями в номинации «Многодетная семья».

Всего в конкурсе участвовали около 12 тысяч семей из разных уголков России, и только 89 из них стали победителями в различных номинациях. Лучших выбирали по таким критериям, как участие семьи в общественной жизни, достижения в воспитании детей, сохранение традиций и другим важным направлениям.

Для семей-победителей была подготовлена яркая и насыщенная программа. Помимо знакомства с достопримечательностями столицы, их ждал семейный вечер знакомств, на котором желающие могли представить свои творческие номера. Липчане исполнили песню Ларисы Долиной «Мураши по коже», в которой есть особенно близкие им слова: «Чтобы счастливой была семья — это мой причал».

Главным событием стала торжественная церемония чествования победителей в Государственном Кремлёвском Дворце. Мокроусовы вместе с другими победителями в номинации спели под аккомпанемент Игоря Крутого.

«В Липецкой области уделяется большое внимание поддержке семейных ценностей. В нашем регионе создаются условия для гармоничного развития и воспитания детей. Тренд на многодетность в регионе есть, и его нужно развивать», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.