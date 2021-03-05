В селе Михайловка Лебедянского района в доме многодетной семьи Щенниковых не так давно произошел пожар. Огненная стихия нанесла большой ущерб.

В преддверии празднования 8 Марта депутат областного Совета депутатов, член местного Политсовета «Единой России» Александр Кремнев не остался в стороне и приехал поздравить Любовь Васильевну Щенникову, многодетную маму, воспитывающую 13 детей, из которых 7 приемные, и подарил им новую мебель для дома.

«Глубоко тронуты помощью, заботой и состраданием всех, кто остался неравнодушен к постигшей нас беде. Вот уж действительно говорят, что мир не без добрых людей»,- поблагодарила Александра Николаевича хозяйка пострадавшего дома Любовь Васильевна.

«Важно не оставаться в стороне от чужой беды. Такие трагедии, как пожар, могут в одночасье лишить человека всего, что он имеет. Особенно опасно, что ЧП произошло в холодное время года. Рад, что смог помочь семье в данный момент и планирую оказать необходимую помощь в дальнейшем», – отметил депутат Александр Николаевич Кремнев.