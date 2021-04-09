В четверг, 8 апреля, единоросс Сергей Фомин вместе с активистами движения #РаботаемВместе вручили многодетной семье Беленко два компьютера в рамках региональной партийной акции. Пенсионер Владимир Беленко вместе с супругой воспитывают четверых внуков. После смерти их родителей всю заботу о детях на себя взяли бабушка и дедушка.

«Тяжело детей растить, я сам инвалид 1 группы, жена на пенсии, – рассказал Владимир Александрович. – Старший внук в колледже учится, ему надо заниматься, младший в первый класс пошел, еще две внучки в школе. А компьютер сломался у нас, без этой техники теперь никуда. Увидел объявление, что бесплатно ремонтируют компьютеры, позвонил. Тогда думал, если помогут – хорошо, а не помогут – еще буду искать, кто бесплатно починит. А сегодня хочу поблагодарить «Единую Россию» и Сергея Фомина за оказанную нам помощь. И наш компьютер починили и еще один внукам подарили».

Больше всех новой технике обрадовался семилетний Артем.

«Ух, ты, сколько проводов! – радостно закричат мальчик. – Теперь с сестрой не будем ссориться, кто первый за компьютер сядет. Пока она в школе, я буду в свои любимые машинки играть».

«Партийная акция «Компьютеры – детям» стартовала в декабре прошлого года, – рассказал организатор акции, учитель информатики Сергей Фомин. – Мы дали объявление, что принимаем от липчанам старые компьютеры, другую оргтехнику, ремонтируем их, устанавливаем новое программное обеспечение, новые комплектующие и передаем в те семьи, которые нуждаются. Это уже третий компьютер, который мы вручили многодетной семье. Хотелось бы, чтобы таких подарков стало намного больше, поэтому еще раз обращаемся ко всем жителям Липецка с просьбой отдать вышедшую из строя технику, а мы ее отремонтируем и бесплатно отдадим другим людям».

Каждый, кто хочет поучаствовать в акции, может сдать свой свободный компьютер или составные части. Его починят и отдадут семьям с детьми – школьниками, которые в нем нуждаются. Связаться с организаторами можно по телефону 8-920-525-22-37.