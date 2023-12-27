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Многодетную семью с пятью детьми поздравил с Новым годом вице-губернатор Роман Петрухин

3 минуты назад

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Подарки с «Ёлки желаний» вручил семье Поночевных вице-губернатор Роман Петрухин. Мама и папа воспитывают пятерых детей. Старшей дочери Маше — 13. Младшему сыну Игорю скоро исполнится два. Сыновья Андрей и Виктор увлекаются туризмом, единоборствами.

На Новый год дети попросили себе наборы конструктора, селфи-палку, музыкальную книгу и мягкую игрушку. Поздравить их в правительство области пришли и Дед Мороз со Снегурочкой.

«Ёлка желаний» — замечательная акция, которая уже не первый год проводится в Липецкой области. Дарить подарки очень приятно. А еще настоящим сюрпризом оказалось, что я и в прошлом году снял с ёлки желания этой семьи. Радостно было сегодня вновь их увидеть», — сказал Роман Петрухин.

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