Подарки с «Ёлки желаний» вручил семье Поночевных вице-губернатор Роман Петрухин. Мама и папа воспитывают пятерых детей. Старшей дочери Маше — 13. Младшему сыну Игорю скоро исполнится два. Сыновья Андрей и Виктор увлекаются туризмом, единоборствами.

На Новый год дети попросили себе наборы конструктора, селфи-палку, музыкальную книгу и мягкую игрушку. Поздравить их в правительство области пришли и Дед Мороз со Снегурочкой.

«Ёлка желаний» — замечательная акция, которая уже не первый год проводится в Липецкой области. Дарить подарки очень приятно. А еще настоящим сюрпризом оказалось, что я и в прошлом году снял с ёлки желания этой семьи. Радостно было сегодня вновь их увидеть», — сказал Роман Петрухин.