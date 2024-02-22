Многодетные семьи Липецкой области приняли участие в конкурсе управления социальной политики «Устами ребёнка. Всей семьёй поздравляем с 23 февраля». Они присылали короткие видео с поздравлениями пап, дедушек, братьев и других родственников на страницу регионального управления социальной политики в ВКонтакте. Всего поступило около 100 заявок. Призы победителям конкурса вручили заместитель губернатора Ольга Белоглазова и начальник управления социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева.

Всего отметили пять работ. Герои видео – ребята до 7 лет. «Спасибо вам за воспитание детей, за то, что вы так активны. Вы подаёте чудесный пример молодому поколению. Пусть как можно больше таких семей, как ваши, будут у нас в регионе», – обратилась Ольга Белоглазова к семьям.

Конкурс был посвящён Году семьи и проводился в интеграции с федеральным проектом «Всей семьёй». Среди победителей и призёров есть и участники этого проекта. «Любовь, верность, уважение, взаимопонимание, поддержка – основа крепкой и счастливой семьи. А крепкая семья – залог стабильности и процветания общества. В год семьи, объявленный нашим Президентом, в Липецкой области особое внимание будет уделено поддержке семей», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.