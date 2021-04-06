Сегодня на комитете по науке, образованию, культуре, спорту делам семьи и молодёжи депутаты облсовета рассмотрели и одобрили кандидатуры на присуждение областной премии родителям многодетных семей в 2021 году. Ежегодно денежное вознаграждение получают 25 лучших семей региона.

– Данную награду в нашем регионе уже получили 350 многодетных семей, многие из которых воспитывают не только своих, но и приемных детей. Областная премия вручается супругам, состоящим в зарегистрированном браке более 15 лет, за рождение и воспитание детей, сохранение и укрепление семейных традиций. Сегодня размер премии составляет 100 тысяч рублей, – рассказал председатель комитета Анатолий Погодаев.

Лауреаты, которые будут награждены в этом году, воспитывают 87 детей. Одна из супружеских пар состоит в браке 61 год.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на сессии облсовета, которая планируется 15 апреля.