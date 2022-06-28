Помощь при газификации жилья получат многодетные семьи и ветераны Великой Отечественной войны. Соответствующие изменения приняты сегодня на внеочередной сессии Липецкого областного Совета депутатов.

Теперь многодетные семьи, чьи дома включены в программу догазификации, могут получить помощь при обеспечении жилья голубым топливом независимо от среднедушевого дохода. Размер помощи определяется фактическими затратами на газификацию жилого помещения, находящегося на праве собственности, но не более 100 000 рублей. Ранее эту поддержку могли получить многодетные семьи, среднедушевой доход которых был ниже полуторакратной величины прожиточного минимума. Данное условие сохраняется для тех, многодетных семей, чьи дома не включены в программу догазификации.

«Наш регион с самого начала активно включился в реализацию программы по социальной газификации, и сейчас мы идём хорошими темпами. Важно учесть, что это достаточно затратная процедура для жителей. Поэтому дополнительная мера поддержки была необходима. Теперь ещё больше жителей региона смогут получить необходимую помощь», – подчёркивает губернатор Игорь Артамонов.

Право на льготную газификацию жилого помещения независимо от дохода установлено и для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также для членов семей погибших (умерших) участников и инвалидов войны; для лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов; членов экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; для награждённых знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя»; тружеников тыла; награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; несовершеннолетних узников концлагерей. Исключение – если жильё было приобретено за счёт средств федерального и областного бюджетов, а также если заявители имеют основания для обеспечения жильём в соответствии с федеральным законодательством.

«Вопросу обеспечения газом жилья жителей региона уделяется пристальное внимание. В феврале этого года уже был расширен круг получателей помощи в газификации. Право на неё получили малообеспеченные жители Липецкой области, среднедушевой доход которых не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума. Сегодня возможности получения поддержки ещё более расширены», – отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.