Многодетные семьи строящегося микрорайона в Грязях будут обеспечены бесперебойным водоснабжением

Продолжается строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Северо-Восточный города Грязи. Липецкоблводоканал заключил контракт на проведение второй очереди работ. На строительство водопровода длиной более 24 километров, выделено 45 миллионов руб­лей из регионального бюджета. Завершить работы подрядчик должен в сентябре 2021 года.

В микрорайоне под застройку выделено 330 гектаров земель, многодетные и молодые семьи получили участки для возведения домов несколько лет назад. Многие уже строят дома. С просьбой провести здесь водопровод жители обратились к главе региона Игорю Артамонову в декабре 2019 года. Строительство водопровода началось летом 2020 года.

Воду получат 26 улиц микрорайона — Алмазная, Мухортова, Калачёва, Берёзовая, Плесеинова, Васильковая, Весенняя, Вишнёвая, Басинского, Горкаева, Колцевая, Липовская, Малая, Металлургов, Путилина, Двуреченского, Новоселов, Радужная, Рассветная, Северная, Емельяненко, Арнаутова, Тихая, Тополиная, Цветочная, Янтарная, где расположены участки, выделенные для строительства.

Повышение качества водоснабжения жителей региона Игорь Артамонов держит под личным контролем.

«Водоснабжение – одна из наиболее актуальных проблем, волнующих людей, – отмечает глава администрации Липецкой области. – В этом году значительно увеличено финансирование для ее решения. Строятся новые водопроводы, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения».