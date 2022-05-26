Проект закона “О внесении изменений в Закон Липецкой области “О государственной социальной помощи” приняли депутаты регионального парламента сегодня на сессии. Инициативу внес глава региона.

Установлена дополнительная материальная поддержка для многодетных семей, которые уже являются получателями соцконтракта и заняты в сфере сельского хозяйства. Ее размер составит — 250 тысяч рублей.

— Сегодня мы утвердили так называемый региональный социальный контракт. Он идет в дополнение к существующим мерам поддержки на федеральном уровне. То есть, многодетные семьи смогут удвоить сумму соцконтракта на развитие подсобных хозяйств и получить не 250тысяч, а 500 тысяч рублей, — отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов. – И эта мера поддержки будет стимулировать развития кооперации на селе.

На региональную меру поддержки смогут рассчитывать многодетные семьи, которые участвуют в сельскохозяйственном кооперативе, расположенном на территории области. Также необходимо наличие договора о продаже продукции или ее части сельскохозяйственному кооперативу.

Региональный соцконтракт предлагается заключать на 2 года.

Из областного бюджета потребуется дополнительно больше 94 млн рублей. На сегодняшний день на такую поддержку смогут рассчитывать 379 многодетных семей региона, это те, которые уже являются получателями соцконтракта.