Многодетным мамам пенсия назначается досрочно

В 2021 году впервые воспользоваться правом на досрочное назначение пенсии смогут матери, родившие и воспитавшие четырех детей. Это женщины 1965 года рождения, пенсия им будет назначена в 56 лет.

Напомним, с вступлением в силу нового пенсионного закона в 2019 году список многодетных мам, которые получили право выходить на заслуженный отдых раньше, расширился. Правом на досрочное пенсионное обеспечение могут воспользоваться мамы, которые воспитали четырех и даже трех детей. Женщине, имеющей четверых детей и воспитавшей их до восьмилетнего возраста, пенсия будет назначена в 56 лет – на 4 года раньше общеустановленного пенсионного возраста (60 лет). А если мама вырастила троих, на заслуженный отдых она уйдет на 3 года раньше – в 57 лет. При этом, для досрочного выхода на пенсию, многодетным матерям в 2020 году необходимо иметь 18,6 пенсионных коэффициентов и 11 лет страхового стажа, в 2021 году – 21 пенсионный коэффициент и 12 лет страхового стажа.

Стоит отметить, уход за детьми до достижения ребенком полутора лет тоже включается в стаж. За троих детей в стаж максимально включается 4,5 года, за четверых детей – 6 лет.

По-прежнему досрочно выходят на пенсию многодетные матери, имеющие 5 и более детей, пенсия им назначается при достижении 50 лет. Право выйти на пенсию в таком же возрасте есть и у матерей, воспитавших до 8-летнего возраста инвалида с детства. При этом, для досрочного выхода на пенсию, указанным женщинам необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.

Кроме того, 50-летний возраст выхода на пенсию предусмотрен законодательством для женщин, родивших двух и более детей, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях.

Право на досрочную страховую пенсию по старости в полной мере распространяется и на женщин, которые воспитывают усыновленных детей.