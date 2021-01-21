Многоэтажным домам в Липецкой области присваивают классы энергоэффективности. Перед началом работ Фонд капремонта проводит техническое обследование, чтобы определить, есть ли в здании утечка таких ресурсов, как тепловая энергия. Большинство домов в региональной программе капитального ремонта имеют низкий класс энергоэффективности.

Ранее энергоаудит проводился после ремонта дома. Для понимания полной картины с 2021 года принято решение проводить энергетическое обследование дома и анализировать потребность в проведении энергосберегающих действий. Специалисты будут не просто находить слабые места дома, но и разрабатывать конкретные индивидуальные технические решения, благодаря которым собственники смогут повысить класс энергоэффективности дома. В этом году энергоаудит будет проведён в 64 многоквартирных домах региона.

Кроме того ФКР Липецкой области ведёт активную разъяснительную работу, информируя население о том, что для поддержания уровня энергоэффективности дома после капремонта важны не только качество и надёжность оборудования, но и его грамотная эксплуатация управляющей организацией, а также понимание жителей дома принципов работы системы.

«Повышение энергоэффективности многоквартирных домов в Липецкой области постоянно находится в центре внимания органов власти, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – В этом вопросе очень важно мнение людей. Нужно беседовать с жителями, разъяснять им, за счёт чего и как могут снизиться коммунальные затраты. Мы должны повышать энергоэффективность теплового хозяйства».