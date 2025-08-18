Многоквартирный дом по госпрограмме КРСТ впервые строится в Липецкой области

В Тербунском районе в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» впервые возводится многоквартирный дом для работников одного из сельхозпредприятий района. Все квартиры в здании будут предоставляться по договору социального найма работникам предприятия, которое занимается переработкой масличных культур.

В доме будет 36 квартир – по 12 однокомнатных, двухкомнатных и трёхкомнатных. Индивидуальное отопление – в каждой квартире. Также запланировано благоустройство детской площадки, создание охраняемой парковки.

«Строительство домов в районах – важный шаг в решении жилищного вопроса для работников АПК. Мы стараемся создавать комфортные условия для жизни на селе, чтобы молодые специалисты оставались работать в муниципалитетах, а опытные кадры могли улучшить свои жилищные условия», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На строительство многоквартирного дома в Тербунах из всех источников финансирования будет направлено 164,3 млн рублей. Часть средств – более 75 млн – по условиям участия в программе будет вложено самой компанией. Из регионального и местного бюджетов за два года выделят свыше 17 млн рублей. Из федерального бюджета на строительство дома будут перечислено почти 72 миллиона рублей. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году. В связи с тем, что Тербуны входят в перечень опорных населенных пунктов на территории Липецкой области, финансирование объектов по госпрограмме КРСТ там осуществляется в приоритетном порядке.

«В течение пяти лет, если сотрудники не меняют место работы, по заключенному контракту они могут выкупить жильё за 10% от первоначальной стоимости, а если отработали 10 лет, то за 1% от стоимости», – рассказала министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова.

Многоквартирный дом в Тербунском районе – не единственное жилье по договору соцнайма, которое возводится в регионе в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Также в этом году в Добринском районе построят 24 дома в малоэтажном жилом комплексе, а в Добровском округе в многоквартирном доме приобретут 20 квартир. Всего с начала действия госпрограммы КРСТ (2020-2024 годы) в Липецкой области было построено и приобретено 144 дома или квартиры для работников АПК и соцсферы.