Рекультивация свалки площадью 3,5 гектара началась в районном центре Тербуны. Сейчас проводится выравнивание участка, формирование свалочного тела. Общая стоимость работ составляет около 3,5 млн рублей, это средства областного и муниципального бюджетов.

Работа по ликвидации свалок в регионе ведется на постоянной основе. Так, в селе Ярлуково Грязинского района завершен технический этап рекультивации свалки строительных отходов и начался биологический. Это посев травы, внесение удобрений, уход за зелеными насаждениями. Ранее закончилась рекультивация свалок в Данкове и в селе Фащевка Грязинского района. В Липецке завершается биологический этап рекультивации крупной многолетней свалки «Орлиный лог».

Кроме того, в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в 2022 году будет ликвидирована свалка в деревне Федоровка (Северный Рудник). А на 2023-2024 годы запланирована ликвидация свалки «Венера» в Липецке и Нижневоргольской свалки в Елецком районе. Как сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, помимо крупных проектов продолжается борьба с меньшими по площади, но не менее значимыми местами несанкционированного складирования отходов. Силами органов местного самоуправления проводится очистка территорий от захламления мусором. «Строгий государственный контроль позволит улучшить санитарное и экологическое состояние территорий населенных пунктов, предотвратить рост уровня загрязнения окружающей среды, повысив тем самым качество жизни людей», – считает губернатор Игорь Артамонов.