Гарантирующие поставщики электроэнергии ОАО «ЛЭСК» и ООО «НовитЭн» останавливают начисление пеней за просроченную задолженность в отношении мобилизованных жителей Липецкой области и членов их семей. Как сообщили в пресс-службе компаний, согласно изменениям в законодательстве пени не начисляются с даты заключения контракта о прохождении военной службы по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации и до его прекращения.

Для получения льготы членам семьи мобилизованного необходимо обратиться в ближайший офис обслуживания клиентов ООО «НовитЭн» или ОАО «ЛЭСК» с заявлением и предоставить документы, подтверждающие статус мобилизованного и его регистрацию или проживание по соответствующему адресу – справка из военного комиссариата о мобилизации, расширенная выписка из домовой книги. К членам семьи мобилизованного относятся проживающие совместно с ним супруга (супруг), дети и родители. Консультации можно получить по телефону 8-800-220-00-09.

В Липецкой области по поручению губернатора региона Игоря Артамонова оказывается всемерная помощь мобилизованным жителям и их семьями. Запросы рассматриваются разными ведомствами и службами. «Всем органам власти дополнительно поручено оказывать максимальное содействие семьям мобилизованных жителей Липецкой области в решении возникающих вопросов – от устройства ребенка в детский сад до оформления выплат», – подчеркнул Игорь Артамонов.