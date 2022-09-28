В регионе

Мобилизованные липчане получат индивидуальные аптечные наборы

3 минуты назад
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Жители Липецкой области, призванные по мобилизации, будут получать при отправке дополнительные индивидуальные аптечные наборы. Об этом сегодня сообщил в своем Telegram – канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Дал поручение укомплектовать этими наборами всех наших мобилизованных. Набор дополнительных медикаментов и средств оказания первой помощи получат и те, кто уже находится в частях», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Губернатор также добавил, что формирование наборов началось сегодня. Выдавать и доставлять их начнут через 2-3 дня.

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