Жители Липецкой области, призванные по мобилизации, будут получать при отправке дополнительные индивидуальные аптечные наборы. Об этом сегодня сообщил в своем Telegram – канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Дал поручение укомплектовать этими наборами всех наших мобилизованных. Набор дополнительных медикаментов и средств оказания первой помощи получат и те, кто уже находится в частях», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Губернатор также добавил, что формирование наборов началось сегодня. Выдавать и доставлять их начнут через 2-3 дня.