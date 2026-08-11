Мобильная бригада поможет

В ОБУ «Центр социальной защиты населения Липецкой области» (филиале №4 по Добринскому району) действует мобильная бригада, которая оказывает дополнительные услуги сезонного характера.

Специалисты помогут с окосом травы, опиловкой деревьев, вскопкой земли мотоблоком или вручную, а также с уборкой придомовой территории.

Такая помощь особенно важна для пожилых людей и тех, кому в силу разных причин физически непросто справляться с хозяйственными хлопотами на приусадебном участке, и позволяет создать уют и порядок возле дома.

Услуги мобильной бригады предоставляются на регулярной основе по заявкам жителей Добринского округа. Чтобы пригласить специалистов, достаточно обратиться в филиал Центра соцзащиты по телефону или лично. Бригада выезжает оперативно, имея при себе весь необходимый инвентарь.