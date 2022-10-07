Голосовая связь и мобильный интернет по технологии LTE стали доступны жителям сёл Бреславка Усманского района, Братовка Чаплыгинского района, Сурки Лебедянского района, Барятино Данковского района и Веселое Долгоруковского района. В рамках реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) в этих пяти населённых пунктах «Ростелеком» установил базовые станции.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и компания «Ростелеком» подписали соглашение о реализации проекта УЦН 2.0 в прошлом году. В соответствии с ним провайдер устанавливает вышки сотовой связи в населённых пунктах, где проживают от 100 до 500 человек.

«Липецкая область – один из лидеров цифровой трансформации в стране, – подчёркивает руководитель региона Игорь Артамонов. – За несколько лет мы проделали большую работу по цифровизации всех сфер во всех муниципалитетах. Сегодня жители наших сёл и деревень имеют онлайн-доступ к различным услугам и сервисам, что положительно сказывается на качестве жизни населения».

В этом году в проекте обозначены 19 сёл, деревень и посёлков региона. Их отбирали, учитывая обращения граждан, результаты голосования на портале госуслуг, а также замеры текущего качества сигнала.

«Оптоволокно уже проведено в пункты с численностью населения от 250 и более жителей. Теперь проект УЦН 2.0 позволит обеспечить связью сёла, где живут от 100 человек. После запуска базовых станций туда будут выезжать специалисты компании, чтобы жители смогли оперативно заключить договор и получить сим-карты без посещения салонов в райцентрах», – рассказал директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» Константин Власов.