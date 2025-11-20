Мобильная связь и высокоскоростной интернет заработали в двух сёлах Липецкой области

Жители сёл Лебедянка Добринского района и Красное Долгоруковского района получили доступ к современным телекоммуникационным услугам. Благодаря усилиям Министерства цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области в этих населённых пунктах были введены в эксплуатацию две новые базовые станции.

Теперь жители сел могут пользоваться голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом по технологии LTE. Это стало возможным в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0», которую реализует Минцифры России в составе национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Если для горожан высокие скорости передачи данных означают, прежде всего, бытовой комфорт, развлечения, возможность удаленной учебы или работы, то в отдаленных населенных пунктах мобильный интернет часто заменяет фиксированный доступ к сети и является жизненно необходимым для использования Госуслуг, банковских сервисов, телемедицины и образовательных платформ. Работа над повышением качества связи продолжается, и мы совместно с операторами и региональным минцифры и ИИ используем для этого самые разные инструменты», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Новые базовые станции гарантируют устойчивый сигнал и высокую скорость передачи данных, что открывает перед жителями множество возможностей. Теперь они смогут работать и учиться онлайн, общаться с родными и друзьями по видеосвязи, совершать покупки в интернет-магазинах, пользоваться государственными услугами в электронном виде и быть частью цифрового сообщества.

Работа по ликвидации цифрового разрыва между городом и селом в регионе продолжается. До конца 2024 года запланирован ввод в эксплуатацию базовых станций в 46 населённых пунктах Липецкой области.