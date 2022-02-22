Новый стандарт помощи внедрили в Липецкой области для модернизации системы социального обслуживания граждан на дому. Речь о мобильном приложении, которое позволяет освободить социальных работников от бумажной волокиты, связанной с заполнением отчетности. Освободившееся время они посвящают личному общению с подопечными и уходу. «Помощь и поддержка жителей региона старшего возраста, липчан с ограниченными возможностями здоровья, формирование условий для их достойной жизни является одной из важнейших составляющих социальной политики администрации Липецкой области», – неоднократно подчеркивал руководитель региона Игорь Артамонов.

На соцобслуживании у Екатерины Кнутовой восемь человек. Потребности у всех разные – кто-то просит оплатить коммунальные услуги, другие навести порядок в доме. Но каждый нуждается в общении, которого зачастую не хватает из-за загруженности соцработников. Стандарты оказания услуг не позволяли эффективно распоряжаться временем. Отчеты о проделанной работе приходилось заполнять вручную после оказания услуг. На помощь пришли электронные технологии. На смартфоны сотрудников установили специальное мобильное приложение.

«Я сразу фиксирую начало и конец оказания услуги, прикрепляю фото уборки, например. Важно, что данные поступают в общую базу данных онлайн. И в случае непредвиденных обстоятельств, например, болезни одного из сотрудников, нас могут перенаправить к другому подопечному. То есть без помощи никто не останется», – рассказала соцработник Екатерина Кнутова.

89-летняя Мария Артемовна, хоть и не разбирается в новейших технологиях, заметила, что соцработник стала больше уделять ей времени, успевая при этом делать работу по дому. «Мы понимаем, насколько важно для пожилого человека просто поговорить. Особенно во внимании нуждаются одинокие граждане, таких у нас на обслуживании около 4 тысяч. Конечно, наши соцработники стараются находить время на разговоры по душам. Мы за это им очень благодарны. Но мы также понимаем, время можно использовать более эффективно. Мобильное приложение позволяет экономить время на треть. И что немаловажно, дисциплинирует сотрудников. Приложение помогает быстро собирать информацию об объемах и качестве услуг», – отметила начальник управления социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева.

В Липецкой области на соцобслуживании находится более 11 тысяч человек, в том числе лежачих больных, которые нуждаются в регулярном уходе. Цифровизация внедрена на уходе, сообщили в региональном управлении социальной политики.