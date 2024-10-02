Четыре трассовых пункта медицины катастроф появятся на дорогах региона. Они будут расположены как вдоль автомобильных магистралей трассы М-4 «Дон», так и на региональных автодорогах тех районов, где по статистике происходит наибольшее количество ДТП с пострадавшими.

Уже установлен и подключен к коммуникациям трассовый пункт в Становлянском округе. Остальные точки дежурств медиков определены. Это Данковский район, автодорога Липецк-Данков, поворот на п. Лев-Толстой. В зону обеспечения трассового пункта будет входить одновременно 3 направления – на Данков, Лебедянь, посёлок Лев-Толстой. В Добровском районе это автодорога Липецк-Чаплыгин, поворот на п. Доброе. В зону обеспечения трассового пункта будет входить 4 направления: на Чаплыгин, Липецк, п. Доброе, автодорога Вязово-Замартынье. В Хлевенском районе пункт будет установлен на трассе М-4 «Дон», на выезде на платный и бесплатный участки. В Измалковском округе мобильный пункт появится у села Чернава, у перекрестка Р-119 и автодороги Чернава-Измалково. В Грязинском районе точку определили в районе села Песковатка, у разъезда с Р-119 на Грязи.

Пункты будут мобильные, в случае необходимости места дежурств можно будет менять. Трассовые пункты будут обеспечены системой отопления, кондиционирования, полностью подключены к системам электро- и водоснабжения.

Обеспечивать работу трассовых пунктов будет специализированная бригада анестезиологии и реанимации центра медицины катастроф из Липецка и Ельца. Парк машин скорой помощи в регионе тоже обновлен. За пять лет закуплено 93 автомобиля.

«Качеству и безопасности дорог в регионе уделяется большое внимание. Самый весомый вклад, безусловно, удается сделать благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Дежурства медиков на трассах и дорогах на территории региона помогут доехать до места аварии и оказать помощь быстрее», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.