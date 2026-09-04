Мобильный автоклуб — в Георгиевке

28 августа в деревне Георгиевка Березнеговатского территориального отдела прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню села. Повсюду царила тёплая атмосфера и отличное настроение. Праздник, подготовленный работниками культуры Березнеговатского СДК, прошёл ярко, шумно и очень по-семейному.

В рамках мероприятия состоялось торжественное чествование тружеников хозяйства «Чара» — людей, чей ежедневный труд является опорой и гордостью малой родины. Заместитель главы администрации Добринского муниципального округа О.Н. Малыхин и руководитель КХ В.Н. Малыхин поздравили односельчан, сказав огромное спасибо тем, кто кормит нашу землю и заботится о ней.

Творческую часть программы подарили сельским жителям работники культуры МБУК «Добринская ЦКС» Ольга Матыцина, Павел Пчельников, Елена Верховецкий, Александр Григоров, Александр Ходыкин, которые своим задором зажгли сельских жителей. Выступления проходили на сцене мобильного автоклуба, что позволило превратить всю деревню в одну большую концертную площадку.

Автоклуб для отдалённых сёл — это не просто транспортное средство, а полноценный мобильный культурный центр и важнейший элемент социальной инфраструктуры. Такие мобильные решения сегодня формируют современную культурную политику на селе, реализуя главный принцип нацпроекта «Культура»: равный доступ к искусству вне зависимости от места жительства.