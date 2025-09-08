Мобильный медицинский комплекс приедет в сёла Лебедянского района

Чтобы пройти жизненно важные обследования, жителям сёл и деревень Лебедянского района теперь не обязательно ехать в райцентр. Для муниципалитета за средства областного бюджета куплен передвижной медицинский комплекс с флюорографом и маммографом.

Обследования, которые доступны в мобильном медкомплексе, помогают на ранних стадиях выявлять заболевания органов грудной клетки, а также диагностировать рак молочной железы.

Передвижной медицинский комплекс отапливается внутри и будет работать круглый год.

«Ранняя диагностика и профилактика помогают сохранить здоровье наших жителей, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Подобные мобильные комплексы позволяют улучшить доступность медицинской помощи даже в самых удалённых уголках региона».