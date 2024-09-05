Пользователями мобильного приложения «Госуслуги.Дом» в Липецкой области к сентябрю стали 56 тысяч жителей. Только за последнюю неделю приложение скачали 800 человек. Активное распространение приложения «Госуслуги.Дом» в регионе началось осенью 2023 года. К концу февраля 2024 года приложение установили 38 тысяч жителей, в конце июня число пользователей перешагнуло за отметку 50 тысяч.

Тот, кто начал пользоваться приложением, уже не возвращается к очным визитам в управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Количество отработанных управляющими и ресурсоснабжающими организациями обращений, поступивших через мобильное приложение, составляет больше 48 тысяч. Самыми активными пользователями стали жители Липецка, Ельца, Грязинского, Лебедянского, Усманского, Данковского районов.

Обратиться в управляющую организацию в приложении помогает чат-бот, который классифицирует проблему и задает уточняющие вопросы. К заявке можно добавить иллюстрирующие проблему фотографии. После отправки приложение сообщит регламентированные сроки ответа, а когда обратная связь поступит – пришлет уведомление. Ответ управляющей организации можно оценить. Если проблема так и не решилась, пользователь может пожаловаться в жилищную инспекцию.

Одна из функций приложения – автоматическое напоминание о необходимости передачи показаний в определённый срок и оплата жилищно-коммунальных услуг. За время работы мобильного приложения «Госуслуги.Дом» жителями области передано больше 63 тысяч показаний через приложение и произведено 47 тысяч оплат. Кроме того, приложение позволяет собственникам ознакомиться с отчетами о доходах и расходах управляющих организаций за прошлые годы, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, и управляющая или ресурсоснабжающая организация актуализирует данные. Скачать приложение можно во всех популярных магазинах приложений: RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

«Многие услуги, предоставляемые гражданам, переходят в цифровую сферу. По этому показателю Липецкая область одна из лучших в стране. Электронная среда позволяет решать многие вопросы быстро, легко и сводит к минимуму ошибки и неточности», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.