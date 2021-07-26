Экспозиция «Флот во славу России», посвященная отмечавшемуся 25 июля Дню военно-морского флота Российской Федерации, открылась в модельной военно-исторической библиотеке Водопьянова Централизованной библиотечной системы Липецка. На выставке представлены издания по истории русского флота с Петровской эпохи до сегодняшних дней. Книги о флотоводцах и моряках, знаменитых кораблях и морских сражениях, о трудной, но заманчивой морской службе детально раскрывают важнейшие этапы развития отечественного военно-морского флота и роли выдающихся российских флотоводцев в укреплении морского могущества страны.

В разделе «Отечества морская слава» показана литература, раскрывающая картины истории и величайших побед российского флота: «Российский военно-морской флот. От Петра Великого до современности» А. Поспелова, «Балтийский флот в революции 1917-1918 гг.» Н. Назаренко, «Морская гвардия Отечества» А. Чернышева, «Неизвестные страницы истории Советского флота» В. Шагина, «Подводный флот России. От Первой мировой до наших дней» С. Ионина.

«Морским судам быть!» – таковой была воля молодого русского царя Петра I, хорошо понимавшего, что без флота государство не может сделать очередного шага в своем развитии. Одноименный раздел выставки представляет издания о самых известных русских кораблях, среди которых книги Н. Пахомова «Крейсер 1-го ранга «Адмирал Корнилов», Ф. Лисицина «Крейсер «Варяг», В. Ликсо «Корабли и подводные лодки Великой Отечественной войны», А. Дашьяна «Эсминцы Второй мировой», С. Радионова «Самые известные корабли мира». Книги В. Колтакова «Липецк – арсенал русского флота», А. Березнева «Подводники Липецкого края», «Липецкие родники Российского флота», В. Осипова «Два океана – один причал» знакомят читателя с ролью липецкого края в становлении и развитии военно-морского флота страны.

Издания, представленные в разделе «Я восхищаюсь вами, адмирал!», рассказывают о выдающихся российских адмиралах и флотоводцах Ф. Головине, Ф. Апраксине, Н. Синявине, Ф. Ушакове, М. Лазареве, В. Корнилове, П. Нахимове, С. Макарове и др. Знаменитые мореплаватели и простые матросы, военные корабли различных эпох – все это представлено читателям как летопись славных русских свершений. Тематическим дополнением и иллюстрацией к экспозиции служат макеты кораблей, лодок и парусников. Выставка предназначена для широкого круга читателей, всех, кто интересуется вопросами мореплавания и военно-морского флота.

Познакомиться с книгами в читальном зале или взять домой можно в военно-исторической библиотеке на улице Гагарина, 75, телефон 34-62-14, уточнили в управлении культуры и туризма Липецкой области.